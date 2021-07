Duran serviert frisches Online-Brötchen

Duran Sandwiches

, ein Unternehmen das in Wien über vier Filialen belegte Brote verkauft, erneuert seine digitale Präsenz. Duran.at wurde von Madvertising in die vom Auftraggeber gewünschte Form gebracht. Die Agentur entwickelte das optische Erscheinungsbild weiter, um den Brötchen einen appetitanregenden Auftritt zu verschaffen. Und um so viele Kaufanreize wie möglich zu setzen, die in dem in.atnun integrierten Online-Shop konvertieren sollen. Der Snack-Anbieter betreibt nun eine Informations- und Vertriebsplattform. Einerseits werden die Brötchen in allen Variationen und mit den eigenen Qualitätsversprechen vom Unternehmen präsentiert, um Bestellungen für den kleinen und großen - für Parties, Firmenfeiern, etc. - Bedarf zu generieren. Andererseits trittals Familien-Betrieb mit langjähriger Tradition und als Marke digital auf.