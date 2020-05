Dubstep fasst Fuß in der Werbung

intMusik ist in Werbespots von Brands, die Wert auf vollständige sinnliche und somit emotionale Wahrnehmung legen, sowieso nicht mehr wegzudenken. Es gibt viele Beispiele für den Einsatz von Musik in Werbespots, die aus zuvor unbekannten Künstlern Stars machen. Das jüngste Musik-Genre, das sich die akustische Ebene zu Marken erobert ist Dubstep. Also jene Musik, die man oberflächlich betrachtet mit Skrillex identifizieren könnte. Das Genre ist aber weitaus vielfältiger auch wenn Skrillex aufgrund seiner Grammys in diesem Jahr die größte Projektionsfläche für Dubstep-Wahrnehmung ist. Mercedes-Benz, hp und Foot Locker greifen zu Tracks aus dem Genre, das polarisiert, und setzen sie so ein: