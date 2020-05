Du sollst nicht langweilen

deDem ersten Gebot in der kreativen Liturgie einer Werbeagentur widmet die deutsche Agentur Heymann Brandt De Gelmini eine Eigenkampagne mit einem pompösen Spot. Während Rainer Reichl sich am Bürotisch den Kopf zerbricht, schickt die deutsche Agentur einen Samurai in den Kampf gegen die Langeweile und die eierlegende Wollmilchsau.