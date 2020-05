Am 29. August hält der DSDS-Truck inklusive Studio zum Vorsingen möglicher Stars und unzähliger Sternchen in der Wiener Innenstadt am Graben. Am 25. September dürfen die Schweizer Anwärter in Zürich auf den DSDS-Truck aufspringen. Die nächste Staffel des öffentlichen Wettsingens läuft im Frühjahr 2011.