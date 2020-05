Dschungel-Hype: Puls 4 zeigt "Best of" Larissa

Als "zickige" Bewohnerin des RTL-" Dschungelcamps", in dem sie zahlreiche "Ekel-Prüfungen" bestehen muss, sorgt die 21-jährige Kärntnerin Larissa Marolt derzeit für großes mediales Aufsehen. Aus diesem Anlass ändert Puls 4 sein Programm und zeigt in der Nacht auf Sonntag das "Austria's next Topmodel"-Finale von 2009 (0.10 Uhr) und in der Woche darauf nach dem " Dschungelcamp"-Finale ein "Best of".

"Verrückt oder genial - wie Larissa Marolt wirklich tickt", fragt sich Puls 4 und präsentiert am 1. Februar kurz nach Mitternacht die "besten Szenen und Highlights seit Larissas TV-Start im Jahr 2009". Der Werdegang der Kärntnerin habe auf Puls 4 begonnen, heißt es am Freitag in einer Aussendung des Privatsenders. 2009 hatte die nun auch in deutschen Medien omnipräsente Marolt die erste Staffel von Österreichs TV-Modelsuche gewonnen, woraufhin sie sich für die vierte Staffel von Heidi Klums " Germany's next Topmodel" qualifizierte, bei der sie den achten Platz belegte.

Nach ihrer Matura 2010 zog es Marolt ans Lee Strasberg Theatre and Film Institute nach New York, wo sie von 2011 bis 2013 Schauspiel studierte. Nun sorgt sie im australischen Dschungel für Unterhaltung - und Aufregung.