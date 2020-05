Dritte Sonntagsdimension

In der heutigen Ausgabe wurde eine Auswahl an Bildern in dreidimensionaler Optik publiziert. Zu diesen Motiven zählen unter anderem Show-Stars und Sportler. Aber nicht nur. Die Leser machen in der Ausgabe einen Besuch in einem Oktoberfest-Zelt und erleben Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit in 3D.