Drezzer.com beginnt anzuziehen

Auf Drezzer.com treffen sich Mode-Fans, Fashion-Süchtige, Designer und Labels zu einem avantgardistischen Tete-à-Tete. Alle an Mode interessierten und darin involvierten Peers sollen sich auf der Plattform präsentieren, Inputs liefern, austauschen, einander gegenseitig bewerten und so intensiv als möglich interagieren.



"Unsere Intention war es, modebegeisterten Usern auf der ganz Welt eine Plattform zu bieten, auf der sie Feedback zu ihrer Outfit-Wahl erhalten", skizziert Mayer die Drezzer.com-Gründungsidee und Umsetzungsvision.



Dementsprechend drehen sich die Funktionen der Network um das Taggen von Bekleiden, Marken und Stilen. Das passiert auch mittels der Eigenentwicklung Stylegraph, der von in Wien ansässigen Agentur Zensations geliefert wird. Die Agentur ist auch für das Design und die technische Realisierung von Drezzer.com verantwortlich.