Dressler relauncht Ticket-Magazin

Das Magazin soll künftig "großflächig am Kiosk" angeboten werden und der Abonnenten-Stamm ausgebaut werden.



Die blattechnischen Arbeiten also Design und das redaktionelle Konzept kommen von Quality Multi Media.



Das Anzeigen- und Vertriebsmarketing und das Konzept für den Abonnenten-Dialog steuern Straberger Conversations bei. Die Agentur begann im Herbst 2012 mit diesbezüglich Aufgaben für das Magazin.



Die Dialog-Kommunikation zielt in erster Linie, wie Straberger erklärt, auf den "bestehenden Pool von knapp 550.000 regelmäßig betreuten oeticket-Kunden ab".