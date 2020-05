Dreißig Jahre Handy

Die Sprachtelefonie-Freiheit war früher eine durchaus schweißtreibende Angelegenheit. Dafür machten sich die Geräte in der Öffentlichkeit gut als sie noch eines Beistelltisches bedurften, um in Restaurants, Bars und Kneipen damit Fortschrittlichkeit und Unabhängigkeit zu vermitteln.



Heutige Smartphones bestechen dagegen mit Understatement, Untergewichtigkeit, Diskretion bis zur Klandestinität und einer in der Yuppie-Ära nicht primär gefragten Stilsicherheit in der fernmündlichen Kommunikation.