Dreidimensionales Oben

at // Zum Disney-Pixar-Animationsabenteuer "Oben", das am 17. September in den österreichischen Kinos startet, steuern Isobar und Tunnel23.com ein dreidimensionales Werbemittel bei. Damit soll eine Interaktion mit den Rezipienten mittels Spiel ausgelöst werden. Ein Mousezeiger-Kontakt führt zum Ausrollen des Bannerfeldes. Es wird ein Schachbrettmuster sichtbar. Nutzer können, entsprechend der Filmhandlung das Ballonhaus von Mr. Fredricksen und Russell auf dem sich ständig ändernden Spielfeld positionieren.