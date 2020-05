Drei vor Zwölf

Umsatzgrenze weiter hinter sich lassen

Die härteste Zahl in dieser Bilanz sind die 270.999 Unique User von Planet 3. Gemessen an den, in dieser Bilanz ausgewiesenen 773.000 Drei-Kunden, nutzen 35 Prozent das mobile Portal des Mobilfunkers. Dort wurden, wie das Unternehmen noch mitteilt, in den elf Monaten dieses Jahres 150 Mobile-Kampagnen platziert und ausgespielt. Und das zu Jahresbeginn definierte Umsatzziel von einer Million Euro mit Mobile Marketing wurde, möglicherweise markt- und konjunkturbedingt, auf das kommende Jahr verschoben. "Wir wollen die Umsatzgrenze von einer Million Euro weit hinter uns lassen", kündigt Hutchison 3G Austria-CEO Berthold Thoma frohen Mutes an. Dazu darf wiederum Sabine Liehr beitragen. Sie wird als Account Managerin dafür sorgen, dass Werbekunden die Mobile Marketing-Budgets erhöhen und dafür, dass gemeinsam mit Kooperationspartner die Skaleneffekte entstehen, dass die unterjährige Mobile Marketing-Bilanz deutlich besser ausfällt als die vorliegende. Liehr war vor ihrem Wechsel zu Hutchison 3G Austria bei Dimoco als Senior Mobile Advertising Managerin tätig.



atmedia.at