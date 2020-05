Drei vermarktet Wikitude

Augmented Ad-Reality

Beide Unternehmen vermarkten gemeinsam Werbeflächen in der Applikation. Für etwaige Kampagnen stehen die Banner ohne Geocodierung, geocodierte Formate oder Sonderwerbeformen zur Verfügung.



Martin: "In der geocodierten Werbung können Kunden ihre Standorte mit dem Unternehmenslogo markieren und auf eine dahinterliegenden Landig-Page verlinken. Zwei Sonderwerbeformen, mit "World" und "Launcher App" betitelt, stehen im Format-Portfolio zur Verfügung. Martin: "Wir haben unsere österreichweiten Drei-Standorte in Wikitude integriert und kommunizieren auf den damit verknüpften Landing-Pages unterschiedliche Werbebotschaften."



Mit vooch setzt Hutchison Dialogmarketing- und Couponing-Kampagnen um. Martin: "Die Kampagnen werden technisch über vooch im mobilen Portal oder in Apps abgebildet." Die Kundenakquise betreibt sowohl Dreials auch vooch.



atmedia.at