Drei startet Zimmer-Service

Über dieses HRS-Service können Zimmer aller Kategorien in, wie es dazu heißt, "über 250.000 Hotels in 180 Ländern" mobil gebucht werden. Die Entscheidungen dafür erleichtert der ebenfalls vorhandene Zugang zu "rund drei Millionen Gästebewertungen".



Das HRS-System wird charakterisiert als "kostenlose Direktbuchung mit Sofortbestätigung und Bestpreis-Garantie". Das in Köln ansässige Tourismusprodukte-Vermarktungsunternehmen will der Kooperation mit Drei durch spezielle Aktionen und Sonderangebot für Drei-Kunden die erforderliche Wachstumsdynamik verleihen.



atmedia.at