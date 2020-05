Drei's millionster Kunde

Trionow sagt, Drei ist das "am schnellsten wachsende Telekommunikationsunternehmens Österreichs". Das bringt wahrscheinlich die Mitbewerber wieder in Rage. Soll es wahrscheinlich auch. Manchmal verwundert es wirklich, dass im österreichischen Telekommunikationsmarkt noch Wachstum möglich ist also kundenseitig.



Trionow belegt dies mit folgenden Zahlen: 2009 verzeichnete Drei ein Kundenwachstum von 32 Prozent. Von August 2009 bis August 2010 wuchs der Kundenstamm um 26 Prozent. Und im ersten Halbjahr 2010 - immer noch Trionow - "stieg der Umsatz um 20 Prozent".



Als Vergleichszahl nimmt er die Umsatz-Entwicklung des Gesamtmarktes. Dieser ist im ersten Halbjahr um fünf Prozent geschrumpft. Anläßlich der Überschreitung der Million-Kunden-Grenze macht Drei eine Dankeschön-Promotion und verlost Allerlei. Und wird nicht müde zu sagen, dass das Investieren ins Netz weitergeht.



atmedia.at