Drei Prozent Umsatzzuwachs

ARPU unter Konzernschnitt

78 Prozent, ein Plus von vier Prozent, sind Vertragskunden. Hutchison 3G Austria steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um drei Prozent. Der durchschnittliche Monatsumsatz pro Kunde (ARPU) liegt bei 23,87 Euro. In der gesamten Gruppe liegt der Durchschnitts-ARPU bei 28,32 Euro und ist im Vergleich zu 2008 um 15 Prozent gesunken. Darüber hinaus ist das EBIT weiterhin negativ, hat sich jedoch um acht Prozent verbess. Berthold Thoma, CEO von Hutchison 3G Austria, resümiert das vergangene Wirtschaftsjahr als Periode in der "wir sogar unser starkes Wachstum von 2008 nochmals deutlich übertrafen".



