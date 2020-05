Drei launcht Android-TV-App

Damit stehen Smartphone- und Tablet-Nutzern "mehr als 40 TV- und Radioprogramme" wie ORFeins, ORF 2, ATV, Puls 4, Servus TV, SyFy oder BBC World zur Verfügung. ORFeins wird in HD-Qualität angeboten. Deren Nutzung ist via Electronic Programming Guide möglich. Nach dem Launch der Beta-Version am 27. Februar steht seit vergangenen Freitag eine fehlerbefreite App-Version zur Verfügung. Voraussetzung für deren Nutzung ist ein Drei-Tarifvertrag.



atmedia.at