Drei Köpfe und sechs Füsse mehr für Vice

Herbst lernte den Medienbetrieb in der zweiten Jahreshälfte 2013 als Praktikatin kennen und verdiente sich, wie Stefan Häckel, der Vice CEE-CEO, beschreibt, journalistische Aufmerksamkeit mit eine Special zur Nationalratswahl in Österreich. Ihr Aufgaben im Vice-Team drehen sich um die Koordination von Web- und Social-Media-Inhalten.



Häckel bohrt an dieser Stelle in einer offenen Medien-"Wunde": "Wir bauen, anders als klassische Medienhäuser, unser Kernteam nicht ab, sondern aus."