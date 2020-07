Drei distribuiert Spotify

atDer Musik-Streaming-Dienst Spotify gewinnt mit dem Mobilfunk-Anbieter Drei eine Vertriebspartner in Österreich. Diese Partnerschaft manifestiert sich in einem Musik-Bezug, der grundsätzlich an Neuanmeldungen in der Tarifklasse Hallo Plus gekoppelt ist. Dort ist Spotify ein optionales Produkt-Angebot, das sechs Monate gratis an Neukunden abgegeben wird.