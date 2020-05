Drehknopf für das Licht-Plakat

at"Tun Sie nicht so, als wären Sie von gestern!" Diesen provokaten Zuruf ereilt Passanten, die der von UFH Altlampen Systembetreiber gebuchten 1.700 24-Bogen-Plakatstellen und 271 City Lights ansichtig werden. Seit Anfang Oktober macht das Unternehmen auf einen Technical Divide in unser aller Haushalten aufmerksam. Und zwar auf die Diskrepanz von beispielsweise Flatscreens zur häuslichen Beleuchtung also der guten alten Glühbirne.