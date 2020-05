Dreh ma Euer Gnaden!

at // Ein Blick zurück in die guten alten Zeiten, lässt die unsicheren neuen Zeiten vergessen. Darum teilen sich der ORF und die italienische RAI die Kosten für "Sissy reloaded". Die Neuverfilmung durch Regisseur Xaver Schwarzenberger ist so nicht betitelt wiewohl es um das Leben der so beliebten Herzensherrscherin und -beherrscherin geht. Der Zweiteiler wird von der in Salzburg und Wien ansässigen Produktionsfirma Sunset Austria realisiert. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 33