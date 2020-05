Dramatische Korrektur der Medienpolitik nötig

Grausliches Jahres

Davon wiederum abhängig ist Pirker´s Interesse am Kurier. "Sollte das Kartellverfahren nicht ganz so toll laufen, bleibt der Kurier natürlich eine Handlungsoption. Es gibt auch andere", erklärt er im Kleine Zeitung-Interview. Und um der Kleinen Zeitung in Wien mehr Gewicht zu verleihen, könnte er sich eine "abgespeckte, qualitativ erstklassige, schnelle, kurze" Gratisversion vorstellen. Zum Ende dieses, wie Pirker es resümmiert, "grauslichen" Medienjahres wünscht er sich, dass sich die Medienpolitik "ihrer Marktinterventionen enthielte" und eine "dramatische Korrektur der verfehlten Medienpolitik" not täte.