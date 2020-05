Dr. Hooks Werkstatt

Die Promotion wird über eine eigene App, in der die Videos hochgeladen und veröffentlicht werden, auf der Brand-Page abgewickelt



"Um die Teilnahme zu stimulieren", erklärt Liane Seitz, Geschäftsführerin von The Fashion Squad, "und Hindernisse für die Community zu beseitigen, wurde in der App Handlungsaufrufe platziert und die Wege zum Voting und zur Teilnahme kurz gemacht".



Eigens produzierte Videos, wie das folgende, werden zur Inspiration der potenziellen Dr. Hooks eingesetzt und sollen die Teilnehmerzahl steigern: