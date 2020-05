Dornenreiches Quartal

de // Nachdem die Liegstühle am Sonnendeck weggeräumt wurden, könnte es bei Gruner + Jahr auch zum Abbau des Sonnendecks kommen. Denn im ersten Quartal sind dem Magazin-Konzern die Werbeerlöse rund 25 Prozent eingebrochen. Ein Blick in die Zentrale Anzeigenstatistik bestätigt dies. Bernd Buchholz machte in einer Mitarbeiterversammlung vergangenen Mittwoch auf die Drastik der wirtschaftlichen Situation und das Kommende aufmerksam. Gruner + Jahr wird Kosten, wo und auf welchen Weg auch immer, optimieren.