Donau Zentrum ändert die Konsumenten-Ansprache

In der von Fuel Austria fertigentwickelten Kampagne wird das Donau Zentrum als "Lifestyle-Zentrum mit exklusiven Marken, Events und einzigartigem Service" angeboten.



Die seit 8. April 2014 in Wien laufende Kampagne begann mittels Station Branding in der U-Bahn-Station Schwedenplatz, die im öffentlichen Personen-Nahverkehr der schnellste Ausgangspunkt ist, um von der Wiener Innenstadt in das Donau Zentrum zu kommen.