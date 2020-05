Don Drapers fünfte Jahreszeit

us"Trust me, I work in advertising!" Don Draper und seine Mad Men sind mit der fünften Staffel zurück im TV und wie gewohnt bei AMC TV gestartet. Die goldenen 1960er-Jahre der New Yorker Madison Avenue, die Zeit der Zigaretten- und Spirituosen-Pflicht in Agenturen und Büros sowie "klarer" Geschlechterrollen am Vorabend der sexuellen Revolution bescherten dem Kabel-Sender mit 3,5 Millionen Zuschauer, eine am bisherigen Mad Men-Quoten-Niveau gemessene Höchstreichweite.