Dolce Vita für Dialogium

atWenn Caroline Krall und Clemens Swatonek in diesen und den vielen kommenden Tagen über Antipasti, Barolo, Chianti, Pasta, Profiterole oder Tiramisu nachdenken und dazu kommunizieren, dann hat das einen einfachen Grund. Der lautet oder besser heißt: Piccini. Und ist ein alter Italiener. Also kein Signore oder Pate im Sinne einer Personifizierung. Piccini ist ein Restaurant an der Linken Wienzeile. Und der Signore hinter Piccini, Markus Praschl, beauftragte Krall und Swatonek mit Kommunikationsarbeit.