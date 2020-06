Dokumentation: Wie wird man gemeinsam erfolgreich älter?

Jeder will es, fast keiner schafft es: Wie findet man den Traumpartner und bleibt sein ganzes Leben mit diesem Menschen glücklich? Die ZDF-Doku " Liebesformel: Alte Paare und die Geheimnisse ihres Glücks" (22.15 Uhr) lässt Veteranen der Liebe zu Wort kommen. Drei Paare, die erfolgreich meisterten, was vielen verwehrt bleibt. Sie erzählen in dem Film, wie sie es schafften, mehr als 50 Jahre als Paar durchs Leben zu gehen.

Es sei wichtig, dass man auch die "negativen Seiten" des Partners akzeptiere, sagt etwa die 84-jährige Pianistin Henriette, die mit ihrem Ehemann Klaus (85) gemeinsam schon 15 Enkel hat. Sie schafften es, gemeinsame Karrierepläne und den Wunsch nach einer großen Familie unter einen Hut zu bringen. Eine Gratwanderung, die andere zum Verzweifeln bringen kann: Almuth (68) und Peter (70) hatten Schwierigkeiten, Beruf und Privatleben zu jonglieren: Während er als Journalist Karriere machte, fiel ihr zu Hause die Decke auf den Kopf. Streit und Kompromisse formten das Paar.

Das Schicksal schweißte wiederum Dieter und Carmen zusammen: Sie trank, er blieb bei ihr. Heute kann er kaum noch gehen und seine Frau kümmert sich um ihn.

Das Thema ist schön gewählt, allerdings ist " Liebesformel" mit 30 Minuten fast ein zu kurz geratener Film.