Döpfner gibt nicht auf

de // Die Axel Springer AG nimmt das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zur vom Kartellamt 2006 verweigerten Übernahme der ProSieben Sat.1 AG nicht hin. Springer-CEO Mathias Döpfner geht in die letzte Instanz und will nun vom Bundesgerichtshof zweierlei klären lassen: einerseits ob noch Chancen zur Übernahme der Sendergruppe bestehen und andererseits, welche Übernahmen in Deutschland noch möglich wären. 2005 wollte Axel Springer um 2,5 Milliarden Euro die Sendergruppe übernehmen. Diese Fusion unterband das Kartellamt.