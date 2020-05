deChristian Nienhaus hätte fast einen Brief an Friede Springer geschrieben, so erbost ist er über das Springer-Angebot für die WAZ Gruppe. In der morgen erscheinenden Ausgabe macht sich Nienhaus seinem Ärger Luft. "Ungefragt auf die Vermögenswerte anderer Firmen zu bieten, ist eigentlich die Manier von Finanzhaien", kritisiert er Mathias Döpfner indirekt. Die Zeit; Nummer 41, Seite 2