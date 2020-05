Dölz in Düsseldorf

de // Marianne Dölz nimmt am 1. Oktober die Geschäftsführung von iq media marketing in die Hand. Ab diesem Tag gehört sie auch der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt an. Dölz kommt von Initiative Media Hamburg und war dort seit 2006 Vorsitzende der Geschäftsführung. atmedia.at