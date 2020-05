Docomo vor Buongiorno-Übernahme

intDer japanische Mobilfunker NTT Docomo bereitet über Docomo Deutschland die Übernahme von Buongiorno S.p.A vor. Dazu legte das Unternehmen ein Angebot in Höhe von 224 Millionen Euro, das ist das 32-fache des EBITDA in Höhe von 7,2 Millionen Euro von Buongiorno. NTT Docomo will mit dieser Akquisition seinen europäischen Footprint vergrößern. Buongiorno verfügt über Verbindungen zu 130 Telekom-Operatoren in 25 Märkten und war bis vor wenigen Wochen Eigentümer von sms.at.