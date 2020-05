DocLX verzichtet auf aggressive Alkoholwerbung

"Wir verzichten ab nun freiwillig darauf", bekräftig Doc Alexander Knechtsberger, der damit die Rolle von DocLX als "Anwalt der Jugend" untermauert sieht. Er erklärt die Sorgen von Eltern und Angehörigen ernst zu nehmen und künftig nicht mehr den Eindruck vermitteln zu wollen also ob der Event X-Jam "aggressive Alkoholwerbung notwendig" hätte. Eine Rechtsverletzung hatten wir, so Knechtsberger, unserer Ansicht in der Vergangenheit keine begangen.



