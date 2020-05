DMVÖ und eco vereinbaren Zusammenarbeit

at, deDer Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und der Verband der deutschen Internetwirtschaft eco kooperieren und auf Basis dieser Zusammenarbeit dehnt die deutsche Certified Senders Alliance (CSA) ihre Arbeit nach Österreich aus. Der Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass E-Mail-Werbung an definierte Zielgruppen auch tatsächliche zugestellt werden und nicht als Spam in Mailboxen aussortiert werden.