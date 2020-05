DMVÖ Congress: Digitale Post

Post steht unter Strom

Pölzl muss, wie zuvor für die Deutsche Telekom, das ehrwürdige Logistik-Unternehmen durch einen Change-Prozess führen. Die Digitalisierung stimuliert und beschleunigt bereits begonnene Effektivitäts- und Effizienzoptimierungen in der Post. Pölzl: "Wir wollen natürlich wachsen. Ein Weg dazu ist die Verlängerung der Wertschöpfungskette."



Wiewohl das Post-Kerngeschäft weiterhin die Brief- und Paket-Logistik sein wird, werden Services, nachfragebedingt, "elektrisiert". Pölzl stellt dazu ein Drei-Säulen-Modell vor. "E-Post" für selbständige Verwaltung bestimmter Dienstleistungen wie etwa Nachsende-Aufträge selbständig durchführen. "E-Services" beinhaltet beispielsweise die Abwicklung von Hybrid-Mails als Nachrichten, die der Post elektronisch zugestellt und dort auf Papier gebracht und Adressaten zugestellt werden. Und im "E-Shop" soll eine elektronischer Marktplatz für Kunden entstehen.



Angesichts der immer näher rückenden und endgültigen Liberalisierung des Postmarktes - wiewohl der österreichische Mitbewerber redmail unter erheblichem Aufwand kleine gekriegt wurde - muss Pölzl noch ganz anderen Aufgaben im Logistik-Konzern stemmen. Deshalb, bestätigt Pölzl ohne viel Federlesens, "ist die digitalisierte Post noch ganz am Anfang!



