DMVÖ-Award-Einreichfrist verlängert

atUrsprünglich sollte die Zeit zur Teilnahme am DMVÖ Award 2010 am 4. Jänner enden. Wie bei allen anderen Kommunikationsbranche-Wettbewerben ist diese Deadline nicht der Weisheit letzter Schluß. Der Dialogmarketing-Verband prolongierte die Einreichphase bis zum 18. Februar. Somit bestehen sowohl für Spätentschlossene, Langsame, Nachzügler und Unentschiedene weitere 14 Tage, um ihre Einreichungen am 14. Februar um 23:59 Uhr zum Wettbewerb einzureichen.