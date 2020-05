dmexco09: Kara Swisher (AllThingsDigital)

Realtime Web

"Die Zeit des Desktop-Computings ist vorbei", erklärt sie. Smartphones sind die Indikatoren für diese Ubiquität, die, näher definiert, eine Screen-Ubiquität ist. Swisher: "Die nächste Stufe der digitalen Ära ist von Offenheit geprägt." Ein logische Folge von Vernetzung. Kein Unternehmen, so Swisher, kann diese Offenheit kontrollieren. Und sie ist ein kritischer Faktor. Denn Offenheit ist der Nährboden weiterer Innovation. Im Zentrum der nächsten Entwicklungsebene ist das "Realtime Web". Twitter repräsentiert dieses von Social Media und Social Networks geprägte Web. Es verschließt sich derzeit gegenüber Werbung. Ob sich daran was ändern wird, will Swisher nicht prophezeien. Was sie zu prognostizieren wagt, ist, dass Smartphones im Besonderen für ärmere Länder eine entscheidende Rolle spielen werden, um den Digital Divide zu überbrücken und deren Anschluss an die digitale Äre zu ermöglichen.



atmedia.at