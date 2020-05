dmexco09: Henrique e Castro (Vice President Google)

TV wird sich verändern

Castro reflektiert hiermit, dass die Ausspielung von Werbung immer weniger über massiven Werbedruck als über Zielgenauigkeit erfolgt. Als Marketer, so Castro, interessiert mich mittlerweile nur mehr die Werbewirkung in meiner Zielgruppe und wie ich diese Wirkung steuern und erhöhen kann. Bewegtbild-Content macht Marken-Wirkung nachhaltig. TV wird es weiter geben, prognostiziert Castro, jedoch in den kommenden drei bis vier Jahren eine wirklich radikalen Veränderung, bedingt durch veränderte Nutzungsformen und Bewegtbild-Angebote, durchmachen.



