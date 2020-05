dmexco09: Fernblicke

Glock

Konsumenten und Bewegtbild

"Digital ist die Welt und die neue Infrastruktur", stellt derDDB Deutschland-Kreativkopf in den Raum. "Das was wir tun, funktioniert nicht mehr", argumentiert er und muss damit rechnen einige Kommunikationsfachleute in eine Identitätskrise zu stürzen., Präsident der World Federation of Advertisers, wünscht sich für die Zukunft eine Festigung der digitalen Aktivitäten im Marketing. Das ist immer noch nicht gelebte Praxis. Denn multimediale Strategien sind unumgänglich, schließt

Peter John Mahrenholz, Präsident des Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, schließt mit der Bitte den Blick auf den Konsumenten zu schärfen. Paul Mudter, Vorsitzender des Online-Vermarkterkreises im Bundesverband Digitale Wirtschaft, erwartet angesichts des Überangebots an Werbeinventar und des Preisverfalls eine notwendige Konsolidierung. Er erwartet sich keine Interessenkonflikte zwischen Mediaagenturen und Vermarkter und begründet dies mit den ganz klaren Aufgaben beider Branchen. Der klarste Zukunftstrend ist für Mudter Bewegtbildwerbung.



