dmexco09: Die Karawane zog weiter

Aus der Werbe- in die TV-Stadt

Der omd-Verantwortliche Frank Schneider hat nach seinem Abgang beim omd-Veranstalter igedo den Event mitgenommen und bereits im Vorjahr provokant parallel zur omd angesetzt. Was nach einem Zweikampf um eine Branche im Kongress-Messen-Event-Geschäft aussah, hat sich im vergangenen Jahr sehr schnell als Untergang eines alten, in die Jahre und an seine Kapazitätsgrenzen kommenden Konzepts herausgestellt. Schneider sicherte sich die Unterstützung verschiedener Verbände wie etwa des Bundesverband Digital Wirtschaft gesichert. So gestärkt überzeugt die dmexco als echte Alternative zur omd und bereits zum Jahreswechsel 2008/09 als deren Nachfolger. igedo ließ die Felle davon schwimmen. Düsseldorf verliert ihre Digital Marketing-Hoheit. Köln gewinnt die dmexco. Ein nahezu gleichwertiger Ersatz für die verlorene popkomm. Die Tore der ersten dmexco sind geöffnet. An der Oberfläche hat sich wenig verändert. Wie es um das Innenleben der Digital-Marketing und -Media-Branche bestellt ist, wird sich heute und morgen herausstellen.



