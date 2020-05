dmexco aus der Ferne sehen

Ergänzend dazu folgt die Session " Mobile rocks!", deren Teilnehmer Strategien und Herausforderungen von Mobile Advertising skizzieren und diskutieren. Zu Beginn des gestrigen dmexco -Tages wurde die "digitale Kontur gegenwärtigen Marketings" gezeichnet. Der halbherzige Abschied vom Klick durchzog die Runde. Die Möglichkeit dass ein "Like" ein Modell für eine noch ferne neue Online-Währung sein kann, wurde in Betracht gezogen. Unbestritten war, dass sich Konsumenten on- wie offline im Kaufsprozess gleich verhalten. Die Video-Beiträge sind lange. Sie zu sehen zahlt sich aus. Gerade für jene, die aus verschiedenen Gründen nicht in Köln dabei sein wollten oder konnten.

Keynote: How Mobile Marketing Does Not Make the Same Mistakes the Internet Did