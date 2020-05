dmexco 2011 - Zwei Tage "mit alles"

Ostrowskis Strategien

Das heißt nicht, dass sie heute und morgen nicht mehr vertreten sind. Die dmexco gehört jenen Menschen, die im Online-Werbegeschäft die Euros steuern und verwalten. Das Bertelsmann-CEO und -Chairman Hartmut Ostrowski die Kongress-Messe eröffnet gibt ein beredtes Zeugnis dafür worum es in den kommenden zwei Tagen geht.



Ein Blick in das Programm reflektiert den aktuellen Themen-Kosmos der Disziplin: Marktplätze, Performance, Effizienz, Marken-Reengineering, Mobile, Branded Content, Finanzierung und Entwicklung von Premium-Content-Plattformen, Storytelling, neue Marketing-Regeln, Media-Werte, Evaluierung dieser Werte, Augmented Reality, Smart TV, etc. etc.

Distinguierte Herrschaften

Das Programm und das Angebot wirkt sehr fokussiert und weniger opportunitätsgetrieben als in den vergangenen Jahren. Social Media ist nicht mehr Buzzword, das in jeder Keynote-, Panel- oder Workshop-Ankündigung steht, um Besuche zu stimulieren. Die Präsenz von Facebook, Google und allen weiteren Big Playern ist auf ein vernünftiges und nicht mehr aufdringliches Niveau zurückgekehrt.



Auf den ersten Blick sieht, das was die Besucher die kommenden zwei Tage erwartet, sehr nüchtern, realistisch, schnörkellos und straight aus. Es sieht nach dem Selbstbewußtsein einer Werbedisziplin aus, die bereit ist, die gesamte Kommunikationsverantwortung nicht heute aber übermorgen zu übernehmen.

Die langen 48 Stunden der Ösis

Und aus dem österreichischen Markt kommt ein starkes Signal. Das bisher stärkste der langen Kongress-Messen-Geschichte, womit der Vorgänger omd auch gemeint ist.



Hier ein Überblick über die Aussteller aus Österreich:

Die Presse Digital

123Consulting

adbalancer

adRom

adworx

derStandard

emarsys eMarketing

Mediazone Advertising

Netural Communications

news networld internetservice

ORF Enterprise

ORF Enterprise paysafecard.com

Purpur Media

Super-Fi Brand Communication

Werbeplanung.at



atmedia.at aus Köln