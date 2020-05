dmexco 10: Facebook

Social Graph-Marketing

Ihre Botschaft: wie aus dem Social Graph, ein von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg verankerter Begriff, eine Marketingdimension wurde. "Wir wollen Vertrautheit herstellen und aus Konsumenten zentriertem Marketing People-Marketing machen", erläutert Shields. Sie nennt Zahlen. Gigantische Zahlen wie in Verbindung mit der 500-Millionen-Gemeinschaft üblich. Shields fokussiert sich auf die Veränderungen, die Facebook herbeiführte.



"Search war der Beginn. Aus diesem Nachforschen und Fragen entstehen Geschichten. Geschichten sind Kommunikation und lösen Kommunikation. Dadurch entstehen Teilen", zeichnet sie einen Wegverlauf nach. Von Google zu Facebook. Und das Marketing. Das ist ganz einfach. Begeisterte, involvierte, interagierende Menschen werden zu Botschaftern der Marken. Facebook ist die Plattform dieser Botschafter. Welche Verläufe diese Botschaftertätigkeit nimmt zeigt sie an Beispielen. Adidas, Deutsche Telekom, Nokia, Diesel, Best Buy, etc. Shiels Liste ist lange. Sie erzählt sie nicht. Sie lässt Bilder sprechen. Das einzige Produkt in ihrer Keynote ist das Location Based Service Facebook Places. Nach den USA wird derzeit Japan von Facebook lokalisiert um den Social Graph zu vertiefen. Europa erhält irgendwann ihre Places. Shields bleibt auf einer Ebene vage. Sie erzählt eine vertraute und bekannte Erfolgsgeschichte die damit endet, dass Facebook die nachhaltigste Medien-Innovation seit der Erfindung des Fernsehens ist.



atmedia.at