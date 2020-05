dmexco 10: De Nardis mag digital nicht

Fluid - focused - fast - forecastable

Er blickt von der Gegenwart in die Zukunft. de Nardis: "Die Wirtschaftskrise hat die Digitalisierung unserer Lebenswelt beschleunigt. Der Rückzug ins Private, Luxusverzicht und Smartshopping münden in unablässigem Preisevergleichen und Onlinekäufen. Der Zugang zur digitalen Welt ist aufgrund der Verbindungs- und Endgerätequalität und unbegrenzt möglich. Das Social Web ist das Rückgrat aller digitaler Aktivitäten. Und die Ära der Mobilität ist bereits angebrochen."



Dazu liefert er Zahlen. 2012 werden 5,4 Milliarden Menschen mobil telefonieren. 2013 wird eine Milliarde Erdenbürger mobil im Internet surfen. Die Konsumwelt besteht aus teilen, beteiligt und engagiert sein. de Nardis fasst diese alle Bereiche durchwirkende Zukunft mit vier Fs zusammen:



"The future is fluid, focused, fast and forecastable." Fluid steht für grenzenlos, durchlässig, barrierefrei. Focused steht für die Zielorientierung und alle Aktivitäten die Bedürfnisse von Konsumenten zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu decken. Mit fast verbindet der OMD Worldwide-CEO das Engagement von Marken und Menschen und die nahezu Real-Time-Einsichten in und -Analysen von Kaufabsichten, -entscheidungen und -akten. Damit, definiert de Nardis forecastable, geht profundes Messen einher, das in verlässlichen Voraussagen mündet. Daraus leitet er Handlungsmaximen ab: "Hab eine Vision. Nimm die Konsumenten-Perspektive ein. Überwinde Denk- und Handlungsmuster. Werde eine lebendige Marke. Lerne. Teile. Definiere strategische Kennzahlen und Implikationen." Er schließt: "Die Konsumentenmeinungen aus dem Social Web ist die neue Werbung."



atmedia.at