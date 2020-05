dm macht sich bei Epamedia breit

Die Kampagnen-Laufzeit endete am 15. Februar.



Auf 435 City Light-Stellen platzierte dm die Kampagne Mich kriegt nicht jeder. Diese Recruiting-Kampagne, die sich um Lehrstellen des Einzelhandelsunternehmens dreht, wurde in der Nähe von Schulen und Kinos in den Landeshauptstädten sowie in ausgewählten Bezirkshauptstädten platziert.



