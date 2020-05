DLD: Neue Realismen

de // Aus vier Gründen veranstaltet Hubert Burda die heute Nachmittag angelaufene DLD erklärt Chairman Yossi Vardi: "Um den Gästen Nahrhaftes für neue Gedanken zu kredenzen, um neue Freundschaften zu knüpfen, um zu spielen und `to love or laught´ - schwer zu sagen." Burda zitiert wiederum Vardi: "Die DLD-Familie hat sich wieder versammelt um alte Freundschaften zu pflegen und um neue Freunde zu finden." Am "Vorabend" zum Weltwirtschaftsforum in Davos treffen sich von Sonntag bis kommenden Dienstag Menschen verschiedenster Profession, deren Konnex die Medien und speziell digitale Medien sind, um über augenblickliche Risiken und Herausforderungen der Welt zu sprechen. Burda: "Wir werden versuchen die gegenwärtigen Verbindungen zwischen neuen und alten Medien und die stattfindenen Umbrüche analysieren.