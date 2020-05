DLD 2010: Investoren

Venture Capital-Konsolidierung

Facebook hat in diesem andere Aufgabe zu bewältigen als sich von der Börse Geld zu holen, redet Breyer Klartext. Es geht um Produktstrategien und -diversifizierungen, kulturelle Aufgaben im Unternehmen und um Innovationen. Und es geht um die Nachhaltigkeit von Erlösströmen bei Facebook, fügt Breyer hinzu. Auch Yuri Millner, CEO von Digital Sky Technologies (DST), ist von der wirtschaftlichen Kraft des Social Networks überzeugt. DST hatte in der zweiten Hälfte des Vorjahres "mehrere hundert Millionen US-Dollar" für einen Anteil an Facebook investiert. "Wir haben viel Geduld und drängen nicht auf einen raschen Exit der ein Börsegang eventuell brächte", sagt Millner. Breyer prognostiziert darüber hinaus eine Konsolidierung in der Venture Capital-Branche. "Das Risikokapital-Angebot wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verändern. Es wird weniger Mitläufer-Projekte und mehr Qualität geben", skizziert der Investor. Die Hälfte aller Start-Ups, die wir heute sehen, wird es in fünf Jahren nicht mehr geben, ergänzt Breyer. Darüber hinaus kündigt er an, dass Wal-Mart in Zukunft viel Geld in Social Commerce investieren wird.



