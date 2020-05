DLD 2010: Immer noch lausig

Profitabilität mit E-Commerce

An der Position von Google als ökonomischer Störefried im einstens so harmonischen Medienbusiness hat sich nichts geändert, bekräftigt der Verleger. Online-Medien zu refinanzieren bleibt weiterhin ein Geschäft verschiedener Erlösströme. Burda: " Focus Online ließe sich nur mit Online-Werbung nicht profitabel betreiben. Erst mit E-Commerce lasse sich an Profitabilität denken." Und Printmedien, so Burda weiter, müssen sich in dramatischer Weise verändern, um eine Zukunft in der digitalen Welt zu haben.



