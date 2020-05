DLD 2010: Hulu

deHulu.com ist trotz des Erfolges immer noch am Beginn der sich abzeichnenden Internet-TV-Entwicklung eröffnet CEO Jason Kilar und bilanziert die zweieinhalb Jahre des nicht-linearen TV-Angebots. Hulu.com baut, so Kilar, auf einer ganz klaren, eindeutig nutzer-zentrierten und Premium Content orientierten Strategie auf. Ein Ergebnis sind 900 Millionen Video-Streams pro Monat in den USA.