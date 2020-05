DJ Ötzi wird RTL II-Testimonial

atGerry Friedle alias DJ Ötzi folgt Christina Stürmer als Testimonial von RTL II in Österreich ab. Ab 1. Mai 2012 wird der Musiker in Werbetrennern und Programm-Awareness-Trailern zu sehen sein. Dieser Auftritt dient DJ Ötzi gleichzeitig zur Eigenpromotion seines Albums, das wie ein Vorgänger-Album von Tina Turner betitelt ist, "Simply the Best".