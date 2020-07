Divsalar übernimmt MediaCom-Markenarbeit

In der Marketingabteilung wird an der Effizienz der Unternehmenskommunikation und an einem "zukunftsweisen Markenauftritt" für die Echtzeit-Marketing-Ära gearbeitet.



Mit der Abteilung wollen wir, wie MediaCom Wien-CEO Joachim Feher mitteilt, "unseren Kunden und der gesamten Branche zeigen, wie wir die Empfehlungen, die wir unseren Kunden tagtäglich machen, bei uns selbst entlang der Customer Journey im digitalen Zeitalter wirkungsoptimiert verwirklichen".



Als "wichtigste" Aufgabe auf der Agenda der Marketingabteilung ist die "Schärfung der Marketingstrategie und des Werbeauftritts" in Österreich geführt. Die Agentur platziert dazu eine Eigenkampagne im Markt, die über das gesamte Jahr 2014 geführt wird und deren Wirkung aus dem Zusammenspiel von Kommunikationsmittel wie "klassischen Anzeigen, Teaser-Elementen, Digital, Content und Video" entstehen soll.



Divsalar arbeitet seit Juli 2005 für MediaCom Wien und war bislang in unterschiedlichen Client-Service-Funktionen tätig. Ihre Media-Laufbahn begann bei Carat im Jahr 2001.